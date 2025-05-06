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СДПГ поддержала кандидатуру Мерца на пост канцлера Германии

Bild: Социал-демократы поддержали кандидатуру Мерца на пост канцлера ФРГ
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Lisi Niesner/Reuters

Депутаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддержали кандидатуру Фридриха Мерца на пост канцлера ФРГ в первом туре голосования в бундестаге. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

«Мы исходим из полной поддержки с нашей стороны. Отсутствующих (Депутатов фракции. — «Газета.Ru») не было», — говорится в сообщении.

До этого Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее уходящий в отставку Шольц обратился к приходящему на его место Мерцу.

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