Стало известно, планируется ли двусторонняя встреча лидера Киргизии с Путиным 9 мая

Двусторонняя встреча лидера Киргизии Садыра Жапарова, который планирует посетить Москву 9 мая, с президентом России Владимиром Путиным не запланирована. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов.

«Двусторонних встреч не запланировано», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

В конце апреля РБК сообщило, что лидеры 19 государств заявили о планах присутствовать на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В частности, в столице России ждут президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, лидеров Венесуэлы и Вьетнама Николаса Мадуро и То Лама, а также президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и главу Сербии Александара Вучича. Кроме того, свое участие в параде 9 Мая в Москве подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Словакии Роберт Фицо.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что Кремль обнародует официальный список приглашенных на 9 Мая в Россию зарубежных гостей.

Ранее репетиция парада Победы в России напугала немцев.