Россия выступила за поддержку инициативы «ООН-80»

Россия поддерживает аудит Организации Объединенных Наций. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель постоянного представителя российской миссии при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, бюрократия ООН тоже должна осознавать, что она работает на государства-члены. Если возникнут какие-то проблемы, в ООН должны понимать, что это и их проблемы, а не только государств-членов, отметил Полянский.

В марте генсек ООН Антониу Гутерриш анонсировал запуск инициативы «ООН-80». Она включает в себя всесторонний аудит деятельности ООН для повышения эффективности и сокращения расходов. Реформа проходит на фоне сложной финансовой ситуации, обусловленной уменьшением взносов США в бюджет ООН и пересмотром американской администрацией подходов к финансированию международных гуманитарных программ.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик перечислил три основных направления реформы: оптимизация использования имеющихся ресурсов, пересмотр мандатов различных подразделений и внесение кардинальных структурных изменений в архитектуру ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2026 финансовый год предложил прекратить финансирование миротворческих операций ООН.