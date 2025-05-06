Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах

Трамп: победа во Второй мировой войне была достигнута лишь благодаря США

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что его страна «победила» в двух мировых войнах.

При этом, по его словам, Соединенные Штаты «никогда не ставили это себе в заслугу — это делают другие».

Также американский лидер заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря США».

На прошлой неделе Трамп уже делал подобные заявления. Тогда он назвал несравнимым вклад США в победу в Первой и Второй мировых войнах. По словам главы Белого дома, «никто даже не приблизился» к Соединенным Штатам по силе, храбрости и военному мастерству. Вместе с этим он учредил новые праздники — теперь 11 ноября и 8 мая американцы будут праздновать Дни победы в Первой и Второй мировых войнах соответственно.

В январе Трамп призвал не забывать, что Россия «помогла США» одержать победу во Второй мировой войне.

Он также заявил, что любит русский народ и не преследует цели навредить Российской Федерации.

Ранее в Совфеде обвинили Трампа в нарциссизме после слов о вкладе США в победу.