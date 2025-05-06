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В Госдуме предложил разместить на российских банкнотах Киев и Одессу

Миронов: следует разместить на банкнотах России города-герои Киев и Одессу
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ, председатель и руководитель парламентской фракции партии «Справедливая Россия - За правду» предложил разместить на обновлённых российских банкнотах изображения городов-героев Великой Отечественной войны, в том числе Киева и Одессы. Об этом, ссылаясь на письмо политика главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной, сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, в преддверии обновления банкнот номиналом 10, 50 и 500 рублей Центральному банку следует рассмотреть возможность посвятить их дизайн подвигу всех городов-героев Великой Отечественной войны, включая Киев и Одессу.

Депутат отметил, что эти города навсегда вписаны в историческое и духовное пространство России, и именно с их улиц начинался всенародный отпор врагу, а их стены стали символом несгибаемой воли и народного единства. Включение в денежное обращение визуальных символов городов-героев поможет увековечить подвиг предков — победителей в Великой Отечественной войне.

7 апреля директор департамента наличного денежного обращения Центробанка РФ Василий Прокофьев заявил, что на новых российских банкнотах может быть размещен российский флаг.

Ранее сообщалось, что в России обновят дизайн некоторых банкнот.

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