Эрдоган рассказал о «сердечном» разговоре с Трампом

Эрдоган заявил, что провел с Трампом всеобъемлющую и продуктивную беседу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сегодняшний телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, назвав его продуктивным. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным», — заявил Эрдоган.

По его словам, лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский конфликт и другие темы, включая двусторонние отношения Вашингтона и Анкары.

Турецкий президент заявил, что ценит усилия Трампа по урегулированию конфликтов и надеется встретиться с ним в ближайшее время.

Лидер США до этого также позитивно высказался о диалоге с Эрдоганом, заявив, что намерен работать вместе с ним над украинским урегулированием.

30 апреля Эрдоган говорил, что ведет «телефонную дипломатию» с Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в постпредстве России в ООН заявили, что Трамп искренне стремится к миру на Украине.