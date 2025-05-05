Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган рассказал о «сердечном» разговоре с Трампом

Эрдоган заявил, что провел с Трампом всеобъемлющую и продуктивную беседу
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сегодняшний телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, назвав его продуктивным. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Сегодняшний телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов, моим дорогим другом Дональдом Трампом, был очень продуктивным, всеобъемлющим и сердечным», — заявил Эрдоган.

По его словам, лидеры государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, украинский конфликт и другие темы, включая двусторонние отношения Вашингтона и Анкары.

Турецкий президент заявил, что ценит усилия Трампа по урегулированию конфликтов и надеется встретиться с ним в ближайшее время.

Лидер США до этого также позитивно высказался о диалоге с Эрдоганом, заявив, что намерен работать вместе с ним над украинским урегулированием.

30 апреля Эрдоган говорил, что ведет «телефонную дипломатию» с Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в постпредстве России в ООН заявили, что Трамп искренне стремится к миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами