Президент Лаоса приедет в Россию на День Победы

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит приедет в Россию с рабочим визитом с 8 по 10 мая, а также примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Лаоса.

В публикации говорится, что президент возглавит делегацию из Лаоса, которая приедет в Москву для дальнейшего регулирования сотрудничества между странами. Помимо этого, глава Лаоса примет участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее Песков рассказал, как Путин проведет неделю, посвященную годовщине Победы в ВОВ.