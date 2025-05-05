Лидер Мьянмы посетит Россию по приглашению Путина

Лидер Мьянмы приедет в РФ по приглашению Путина, посетит парад Победы

Председатель Государственного административного совета Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин посетит Россия. Об этом сообщил телеканал MRTV.

«Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в публикации.

Лидер Мьянмы примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в Параде Победы.

Недавно премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы, несмотря на угрозы украинской стороны.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии в честь 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

А 29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. Россия «должна переживать» о продолжении боевых действий, добавил украинский лидер.

Ранее Зеленского поставили на место после слов о параде Победы в Москве.