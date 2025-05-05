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В словах Путина о преемнике увидели «тонкую игру»

Политолог Сипров увидел в словах Путина о преемнике тонкую игру
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, подняв тему своего преемника в последнем интервью, сыграл в тонкую игру, при этом не назвав конкретного имени. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Вадим Сипров.

Эксперт отметил, что президент России также не назвал каких-либо конкретных признаков, которыми должен обладать его преемник. Сипров указал, что в России достаточно людей среди чиновников, политологов и политтехнологов, которые придерживаются принципа о «неизбежности транзита власти».

Владимир Путин «оставил с носом» эту «почтеннейшую публику», заявил Сипров. По его словам, глава государства полон сил не намерен уходить из политики, однако вопрос с преемником может вновь возникнуть лишь к концу президентского срока.

Путин в интервью сообщил, что постоянно думает о своем преемнике, но в конечном итоге выбор будет за россиянами. Российский лидер подчеркнул, что встать на пост президента не сможет человек, у которого нет доверия граждан, и в данном аспекте это принципиальный вопрос.

Ранее Путин назвал минусы своей работы.

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