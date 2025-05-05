Премьер Румынии предложит социал-демократам выйти из правящей коалиции

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что предложит Социал-демократической партии (СДП) выйти из состава правящей коалиции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я предложу коллегам из СДП выйти из этой коалиции. Если они проголосуют, то я сегодня подам заявление об отставке врио президента», — сказал Чолаку журналистам перед началом заседания партии.

По словам премьера, в рамках выборов президента коалиция не добилась поставленной перед собой цели.

В Румынии 4 мая состоялся первый тур президентских выборов. Во второй тур вышли лидер националистической партии Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. В первом туре Симион набрал около 40% голосов, Дан в два раза меньше — около 20%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение. Второй тур намечен на 18 мая. Повторное голосование было назначено после аннулирования в конце прошлого года результатов выборов в связи с подозрениями в иностранном вмешательстве. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее западные СМИ с опаской восприняли итоги первого тура выборов в Румынии.