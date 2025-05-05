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В Госдуме усомнились в реализации угроз Зеленского в отношении парада Победы в Москве

Депутат Журавлев: угрозы Киева атаковать парад Победы не пойдут дальше слов
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в отношении парада Победы в Москве 9 мая не пойдут дальше слов, поскольку у Киева нет ресурсов для осуществления таких атак. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Он призвал вспомнить предыдущие высказывания руководства Украины о танках на Красной площади, угрозах выйти в прямой эфир с набережной Ялты, и так далее. Парламентарий назвал соответствующие заявления частью «психологической спецоперации».

«Все это части психологической спецоперации, направленной на распространение паники среди российского населения. Конечно, они бы хотели устроить крупный теракт на параде Победы — и даже этого не скрывают — но не имеют такой возможности, поэтому, скорее всего, дальше слов дело не пойдет, как это чаще всего бывает у нынешних украинских властей», — сказал Журавлев.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее на Украине оценили высказывания Зеленского о параде Победы в Москве.

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