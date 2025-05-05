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Путин назвал основу для решения социальных вопросов

Путин: Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики, это основа для решения социальных вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с мэром Москвы Сергеем Собяниным, говорится на сайте Кремля.

«По паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», — заявил Путин.

В ходе беседы глава государства отметил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, ее доля в экономике страны существенная.

По словам Собянина, за последний год прирост экономики составил 5,5%. Путин добавил, что традиционно Москва демонстрирует хорошие показатели, в том числе по инвестициям.

Помимо этого, во время встречи были подняты вопросы здравоохранения столицы. Мэр Москвы сообщил, что программу модернизации и реконструкции поликлиник в столице завершат в 2025 году.

Ранее Москву назвали лучшим мегаполисом мира.

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