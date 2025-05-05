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Каллас потребовала от Ирана прекратить «военную поддержку» России

Глава дипломатии ЕС Каллас потребовала от Ирана прекратить военную поддержку РФ
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас провела телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого потребовала от Тегерана прекратить «военную помощь» России. Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Я призвала Иран прекратить военную поддержку России и выразила обеспокоенность по поводу задержанных граждан ЕС и нарушений прав человека [в Иране]», — написала Каллас.

Она указала, что отношения между Евросоюзом и Ираном зависят от прогресса во всех этих областях.

До этого Аббас Арагчи заявлял, что дипломатические отношения России и Ирана находятся на пике за всю историю взаимодействия.

«На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений», — сказал Арагчи.

Ранее глава МИД Украины Сибига обсудил с Каллас сделку по недрам с США.

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