В Литве создали аналог партии «Альтернатива для Германии»

В Литве бывший командующий армией республики генерал Валдас Туткус создал аналог партии «Альтернатива для Германии» — «Альтернатива для Литвы». Об этом сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы получили поздравительные письма от национальных партий практически всей Европы. И мы взяли лозунг: «Чтобы сказать правду, нужно мужество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Альтернатива для Литвы» будет бороться за традиционные ценности, семью и против миграции.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Госсекретарь США Марко Рубио написал на своей странице в соцсети X, что ФРГ показала себя «скрытой тиранией» после признания партии «Альтернатива для Германии» экстремистской.

Ранее адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской