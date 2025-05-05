Политолог Айвазян: Запад готовился к реваншу над РФ, но просчитался

После Второй мировой войны страны Запада десятилетиями готовились к реваншу над Россией. Об этом РИА Новости заявил армянский политолог, руководитель информационно-аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян.

«Именно Запад многие годы сохранял у себя остатки нацизма, вскармливал его идеями западной исключительности и превосходства над остальным миром. Фактически после Второй мировой войны Запад десятилетиями готовился к реваншу над Россией», — сказал эксперт.

Айвазян добавил, что Запад смог разрушить СССР, но просчитался с Россией. По словам политолога, сегодня многие видят в РФ «освободительницу от господства англосаксонского нацизма».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Запад в 2000-е годы хотел разделить Россию на четыре или пять частей. По словам главы государства, после распада СССР западные страны решили, что нужно «добить его оставшиеся части».

Также российский лидер заявил, что в настоящее время Россия в одиночку противостоит всему коллективному Западу.

Ранее Путин рассказал об обмане Запада.