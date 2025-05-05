В Раде высказались о ратификации договора по недрам без ознакомления с его содержанием

Железняк о ратификации договора по недрам: странно без текстов голосовать

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк считает маловероятным, что парламентариям дадут возможность ознакомиться с текстом дополнительных соглашений к сделке с США по редкоземельным металлам перед ее ратификацией. Мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Восьмого мая будет голосование. Немного странно без текстов голосовать, мягко говоря. Но вместо них пока предложили фракциям встретиться с минэкономики. У «Слуг» вообще фракция будет за пару часов до голосования», — написал депутат Рады.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов в добывающей отрасли: планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других важных ресурсов. Управление фондом будет осуществляться на паритетной основе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не утратит контроль над ресурсами в результате сделки с США. По его сведениям, недра, инфраструктура и природные ресурсы не являются условием создания фонда в рамках соглашения.

Ранее в Британии назвали ужасной сделку по минералам между США и Украиной.