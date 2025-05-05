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В конгрессе США раскритиковали сделку Трампа с Украиной

Конгрессвумен Грин: сделка по недрам приведет США к бесконечным расходам
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Global Look Press

Сделка по полезным ископаемым с Украиной приведет США к бесконечным расходам. Об этом завила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.

«Мы не хотим, чтобы редкоземельные минералы на Украине обрекали Америку на бесконечные расходы и военную оборону», — написала конгрессвумен в своем посте.

Она добавила, что у США есть много собственных редкоземельных минералов, которые можно добывать у себя дома, создавая новые рабочие места. По ее словам, федеральному правительству необходимо обратить внимание на это.

1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых, которое, в частности, предусматривает создание инвестиционного фонда для общих проектов стран в добывающей отрасли. Согласно сделке, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы сможет направлять на восстановление страны.

Также эта сделка освободила Украину от долгов за военную помощь, ранее оказанную США.

По мнению военного блогера Юрия Подоляка, президент Украины Владимир Зеленский «переиграл» американского лидера Дональда Трампа в сделке по недрам. Он пояснил, что 25 из 55 месторождений, о которых говорится в договоре, находятся под контролем России. Оставшиеся же, по словам блогера, требуют больших финансовых вложений.

Кроме того, Киев добился, чтобы Вашингтон продолжал оказывать военную помощь, но в виде коммерческих сделок, деньги за которые Зеленскому не придется отдавать никогда.

Ранее журналист Чей Боуз заявил, что на Украине нет доступных редкоземельных металлов.

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