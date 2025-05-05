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Постпред заявил о риске уменьшения внимания к Украине в ООН

Мельник: Украина рискует потерять внимание ООН из-за усталости от конфликта
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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Украина рискует потерять внимание Организации Объединенных Наций (ООН) из-за усталости от конфликта на территории республики. Об этом заявил постоянный представитель страны в ООН Андрей Мельник в интервью агентству «РБК-Украина».

«Критически важно, чтобы в этом ооновском лабиринте голос Украины не смолкал, а наоборот становился только мощнее, во всех измерениях. Именно в этом я вижу одну из своих личных задач. А такой риск, к сожалению, существует», — сказал дипломат.

Мельник добавил, что в настоящее время «не все процессы» в ООН происходят в пользу Украины.

20 апреля Мельник заявил, что Украина сможет продолжать военный конфликт с Россией до 2029 года. Однако, по его словам, это возможно при условии, если европейские союзники возьмут на себя все затраты.

29 апреля официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел заявила о необходимости постоянного прекращения огня на Украине. Она отметила, что любое перемирие должно стать шагом к полному прекращению боевых действий, чтобы остановить потерю мирных жителей и разрушение инфраструктуры.

Ранее постпред Украины при ООН предложил Мерцу пошаговый план к перемирию.

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