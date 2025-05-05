Иран оценил переговоры с США по ядерной программе

Заявления руководства США о «полной ликвидации» ядерной программы Ирана являются деструктивными и только мешают заключению сделки. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

«Иран всегда был сторонником дипломатического подхода и настаивает на продолжении переговоров по сделке», — сказал представитель МИД.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

В начале мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, если власти Ирана хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида на соответствующие объекты.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.