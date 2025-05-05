В Приднестровье предупредили о риске прямого столкновения России и НАТО

Красносельский: война в Приднестровье будет означать столкновение РФ и НАТО

Вооруженный конфликт в Приднестровье будет означать прямое столкновение России и НАТО. Об этом ТАСС заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Война в Приднестровье — это прямое столкновение России и НАТО. <...> Здесь есть интересы и Румынии, члена НАТО, и РФ. Здесь проживает 220 тыс. граждан РФ. Здесь миротворцы России осуществляют миротворческую миссию на основании международного мандата», — сказал он.

По его словам, вопросы между Молдавией и Приднестровьем необходимо решать мирными способами.

В этом же интервью Красносельский сказал, что молдавское правительство блокирует переговоры по урегулированию отношений с Приднестровьем в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). По его словам, Кишинев ссылается на сложные отношения между Россией и Украиной.

Ранее Россия отправила финансовую помощь Приднестровью.