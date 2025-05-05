Трамп не знает, должен ли соблюдать конституцию

Трамп заявил, что не знает, должен ли соблюдать конституцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, нужно ли ему соблюдать статьи конституции США. С таким комментарием он выступил в интервью NBC.

Трампа спросили, имеют ли неграждане право на надлежащую правовую процедуру, которой требует пятая поправка конституции США. Пятая поправка устанавливает право лица, обвиняемого в совершении преступления, на соблюдение законности.

«Я не знаю. Я не юрист. Я не знаю», — ответил Трамп.

Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что инициировал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его нахождения на посту стал самым низким за последние 80 лет, инициатива Танедара вряд ли встретит поддержку, так как американский конгресс контролируют республиканцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о третьем президентском сроке.