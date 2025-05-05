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Трамп не знает, должен ли соблюдать конституцию

Трамп заявил, что не знает, должен ли соблюдать конституцию
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Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, нужно ли ему соблюдать статьи конституции США. С таким комментарием он выступил в интервью NBC.

Трампа спросили, имеют ли неграждане право на надлежащую правовую процедуру, которой требует пятая поправка конституции США. Пятая поправка устанавливает право лица, обвиняемого в совершении преступления, на соблюдение законности.

«Я не знаю. Я не юрист. Я не знаю», — ответил Трамп.

Конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил, что инициировал процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью. Несмотря на то, что рейтинг одобрения Трампа в первые 100 дней его нахождения на посту стал самым низким за последние 80 лет, инициатива Танедара вряд ли встретит поддержку, так как американский конгресс контролируют республиканцы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о третьем президентском сроке.

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