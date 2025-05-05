В Британии резко раскритиковали Зеленского за слова о параде Победы в Москве

Аналитик Меркурис назвал блефом заявления Зеленского о параде в Москве

Украинский лидер Владимир Зеленский блефует, угрожая мировым лидерам, которые приедут в Москву на 9 Мая. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

«Это дерзкое заявление однозначно блеф, такие высказывания должны вызывать сильнейшее осуждение у западных лидеров и СМИ», — подчеркнул он.

Однако, отметил Меркурис, зарубежные издания и агентства не обращают никакого внимания на угрозы Зеленского в адрес лидеров, которые приедут в Москву на 9 Мая.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее во Франции назвали Зеленского сумасшедшим после его слов о параде Победы.