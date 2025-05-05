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Экс-советник Пентагона призвал США принудить Зеленского к миру на Украине

Полковник Макгрегор: США должны принудить Зеленского к миру на Украине
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Alina Smutko/Reuters

Соединенные Штаты Америки должны принудить президента Украины Владимира Зеленского к урегулированию конфликта на территории его страны. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube.

«Я до сих пор не понимаю, почему никто на Украине так и не устранил Зеленского? Или почему США не оказывают на него давление, чтобы принудить к миру?» — сказал экс-советник.

По словам Макгрегора, некоторые деятели в Вашингтоне хотят продолжить конфликт на Украине. Полковник пояснил, что подобное намерение объясняется защитой интересов США и якобы украинской демократии.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам хозяина Белого дома, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, как можно было избежать конфликта на Украине.

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