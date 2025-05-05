В Приднестровье обвинили Молдавию в блокировании переговоров

Правительство Молдавии блокирует переговоры по урегулированию отношений с Приднестровьем в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Об этом ТАСС заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Сейчас я не вижу желания молдавской стороны и, наверное, европейской стороны возобновить данный формат, формат «пять плюс два». Делают ссылки на сложные отношения между Россией и Украиной», — сказал глава Приднестровья.

Красносельский добавил, что Россия и Украина могут участвовать в переговорном процессе. По его словам, подобный опыт страны получили в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье. Президент непризнанной республики отметил, что в рамках работы представители стран встречаются еженедельно.

В марте МИД Молдавии объявил сразу трех сотрудников посольства РФ, включая сопредседателя ОКК по управлению миротворческой операцией в Приднестровье Александра Андреева, персонами нон грата. Власти страны заявили, что их деятельность противоречила дипломатическому статусу на территории республики.

В апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка молдавскими властями Андреева является попыткой помешать урегулированию регионального кризиса. По ее словам, Москву настораживает тот факт, что высылка дипломата совпадает с «позитивными подвижками» в урегулировании.

Ранее в Приднестровье продлили режим чрезвычайного экономического положения.