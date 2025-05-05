Требования России по Украине справедливы и очевидны, на Западе не захотели признавать необходимость демилитаризации и денацификации Украины. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Никто не хочет прийти и сказать: вы были правы, нам нужна нейтральная Украина и новый киевский режим с демилитаризацией и денацификацией. Надо было сразу это признать, это очевидные вещи», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, в США продолжает играть весомую политическую роль группа политиков, которые намеренно искажают планы и интересы России в конфликте на Украине.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала призыв украинского актера Богдана Бенюка бить детей за использование русского языка.

По ее словам, вот для этого и необходима денацификация Украины. Как заявила дипломат, такая мера нужна, чтобы ни один человек, мыслящий подобным образом, «не смог ударить бутылкой ребенка по голове или даже заикнуться» о том, что детям разных национальностей нельзя говорить на родном для них языке.

Ранее Лавров назвал ключевые условия урегулирования на Украине.