Трамп рассказал, когда определится с новым советником по нацбезопасности

Трамп заявил, что определится с советником по нацбезопасности в течение полугода

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует определиться с кандидатурой своего нового советника по национальной безопасности в течение полугода. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Это произойдет в течение шести месяцев», — отметил он.

Трамп добавил, что основным кандидатом на этот пост рассматривается «крайне ценный человек в администрации» — заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

1 мая сообщалось, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции республиканцев в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.