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Трамп проигнорировал вопрос о диалоге с Путиным

Трамп отказался отвечать на вопрос WSJ о переговорах с Путиным
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в беседе с журналистом The Wall Street Journal (WSJ). Диалог состоялся в воскресенье на борту президентского самолета, летевшего из Флориды в Вашингтон, передает ТАСС.

На вопрос о контактах с российским лидером Трамп ответил резко.

«Не стану тратить время на WSJ — это гнилое издание, которое работает в интересах Китая», — сказал Трамп.

4 мая Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что лидеры Евросоюза неоднократно просили его связаться с Владимиром Путиным для урегулирования украинского конфликта.

30 апреля источники портала Axios сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский считает, что ему якобы удалось «изменить мнение» президента США Дональда Трампа о его российском коллеге Владимире Путине, Трамп не исключил, что «изменит подход» к Путину.

Ранее Трамп объяснил, от чего зависят антироссийские санкции.

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