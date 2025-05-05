Трамп объяснил, от чего зависят антироссийские санкции

Трамп заявил, что санкции против России зависят от мирного соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью NBC News, что новые антироссийские санкции зависят от урегулирования на Украине.

«Это зависит от того, будет или не будет Россия двигаться в сторону мира. Мы хотим увидеть мирное соглашение», — заявил политик.

Он пояснил, что стремится к этому в том числе из-за огромных расходов. По мнению Трампа, Европа тратит на Украину только треть от того, что выделяют США. При этом для ЕС вопрос мирного урегулирования важнее, чем для Вашингтона.

Трамп также упомянул, что европейские лидеры много раз просили его позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, «потому что он не отвечал на их звонки».

В том же интервью американский лидер назвал «хорошим» шанс на заключение мира между Россией и Украиной, однако подчеркнул, что в ходе переговоров с одной из сторон конфликта удалось добиться больших успехов, чем с другой. Если прогресса в ближайшее время не будет, Вашингтон может перестать исполнять роль посредника.

Ранее Трамп назвал препятствие, которое может помешать США урегулировать конфликт на Украине.