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В России заявили о начале самоликвидации Германии

Пушков: в Германии начался процесс самоликвидации
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Michael Probst/AP

В ФРГ начался процесс ликвидации страны, в котором активно участвует ее население. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что 48% немцев одобряют запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как экстремистской организации. По словам Пушкова, немцы «еще не наелись» мигрантов с ножами и мачете, которые режут граждан, давят автомобилями прохожих и посетителей ярмарок, грабят и нападают на женщин. Сенатор отметил, что эти 48% активно участвуют в том, что немецкий политик Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии.

Пушков напомнил, что в 1930-1940-е годы прошлого века подавляющее большинство населения страны до самого конца поддерживало Адольфа Гитлера, приведшего к сокрушительному поражению Германии. Сенатор заявил, что нацизм был первой версией самоликвидации Германии, а сейчас началась вторая.

4 мая сообщалось, что почти две трети жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской партией и около половины немцев выступают за ее запрет.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества. В самой АдГ решение назвали «политическим маневром» и призвали упразднить контрразведку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее адвокаты АдГ потребовали отозвать решение о признании партии экстремистской.

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