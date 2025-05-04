Премьер Словакии рассказал о своем физическом состоянии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что способен выполнять физически сложную работу и готов продолжать это делать. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Я способен физически выполнять чрезвычайно сложную работу и буду ее выполнять. <...> Есть определенные вещи, которые связаны с покушением и которые в определенный период мешают осуществить четырехчасовую поездку на автомобиле», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Фицо неожиданно отменил свои рабочие встречи на этой неделе. Словацкие СМИ связывали это с самочувствием политика.

15 мая 2024 года в премьера Словакии стрелял 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в него из короткоствольного ружья, когда Фицо подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Он смог вернуться к работе только в июле.

Стрелявшего задержали сразу же на месте покушения. На допросе он заявил, что хотел только ранить премьер-министра. Причиной своего поступка Цинтула назвал несогласие с его политикой (критики Фицо обвиняют его в «пророссийском» курсе). Сам Фицо назвал пенсионера жертвой «политической ненависти», которую разжигают его противники в Словакии. Писатель признал вину и находится под арестом. Ему грозит от 25 лет до пожизненного срока.

Ранее Фицо получил посылку с пулей после покушения.