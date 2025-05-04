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Американский журнал рассказал, что Мексика сливает сточные воды в США

Newsweek: Мексика сливает свои сточные воды в США
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Gregory Bull/AP

Неочищенные сточные воды на протяжении долгого времени попадают из северной Мексики в штат Калифорния (США). Об этом пишет американский журнал Newsweek.

«На протяжении многих лет неочищенные сточные воды из Мексики попадают через границу в Южную Калифорнию, загрязняя пляжи, вызывая болезни у жителей и провоцируя опасения дипломатов и экологов», — пишет издание.

Отмечается, что в основном загрязнения попадают на территорию Калифорнии по реке Тихуана. По данным издания, за последние два года пляжи в округе Сан-Диего закрывались в общей сложности около на 1000 дней.

Накануне сообщалось, что США инициируют создание новой военной зоны вдоль мексиканской границы. Согласно информации агентства, длина новой военной зоны составляет 102 км и охватывает территорию к востоку от границ штатов Техас и Нью-Мексико, в районе Эль-Пасо.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не собираются вторгаться в Мексику. Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

Ранее президент Мексики отвергла идею о размещении в стране войск США.

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