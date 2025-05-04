Посол заявил, что Россия может помочь в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией

Посол Джамали: РФ может сыграть роль в деэскалации конфликта Пакистана и Индии

Россия может сыграть большую роль в урегулировании конфликта между Пакистаном и Индией. Об этом заявил посол Пакистана в Москве Мухаммад Халид Джамали, передает ТАСС.

«Прямо сейчас, поскольку у России привилегированное стратегическое партнерство с Индией, а также очень хорошие отношения с Пакистаном, она может сыграть очень большую роль в деэскалации напряженности между нашими двумя соседями — ядерными соседями», — сказал он.

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошло вооруженное нападение на мирных жителей. Боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Hindustan Times писала, что индийская разведка получила факты причастности Пакистана к атаке.

30 апреля министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия в течение ближайших 24-36 часов планирует нанести военный удар по исламской республике. По его словам, власти Пакистана располагают достоверной информацией о том, что Индия, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, намеревается нанести военный удар. Тарар подчеркнул, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.

Ранее на Западе назвали страну, которая способна примирить Индию и Пакистан.