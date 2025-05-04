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Индия задержала пересекшего границу пакистанского военного

NDTV: пограничные силы безопасности Индии задержали пакистанского рейнджера
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Danish Ismail/Reuters

Пограничные силы безопасности (BSF) задержали военнослужащего из Пакистана на международной границе между странами в штате Раджастхан. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, задержанный пакистанский рейнджер, личность которого не разглашается, находится под стражей в Раджастханском пограничном управлении.

До этого в Минобороны Индии заявили, что Пакистан десятый раз подряд нарушил режим прекращения огня вдоль линии контроля в долине Кашмира. В индийском оборонном ведомстве добавили, что режим прекращения огня нарушался в районах напротив Купвары, Барамуллы, Пунча, а также Раджаури и Мендхара. Кроме того, нарушения фиксировались и в районе Наушеры, Сундербани и Ахнура в Джамму и Кашмире. Представитель МО Индии отметил, что индийская армия отреагировала на огонь «быстро и соразмерно».

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир на севере Индии произошел террористический акт. Вооруженные боевики открыли огонь из автоматов по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. Отношения между странами резко обострились.

Ранее сообщалось, что Пакистан заинтересован в привлечении РФ к расследованию теракта в Кашмире.

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Конфликт Индии и Пакистана
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