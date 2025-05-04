В Европе рассказали, как Зеленский добивается продолжения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский сделкой с США по редкоземельным металлам стремится добиться продолжения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, его слова приводит РИА Новости.

«Я знаю, почему он это подписал. Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны», — подчеркнул он.

Как отметил Фицо, Зеленский считает, что ресурсным соглашением «он как бы приглушил усилия США о мире».

Реализация подписанного Украиной и США ресурсного соглашения сопряжена с большими трудностями, рассказали газете The Washington Post американские эксперты. Они обратили внимание, что часть указанных в документе мест добычи ископаемых находится в зоне конфликта, а оборудование на украинских добывающих предприятиях безнадежно устарело. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин и вовсе отметила, что сделка может спровоцировать новую войну. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине.