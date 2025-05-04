Некоторые страны ЕС запретили премьеру Словакии Фицо пролет его самолета в Россию

Фицо заявил, что некоторые страны ЕС не хотят разрешать пролет его самолета в РФ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) запрещают пролет над своей территорией его самолета в Россию. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Это неприятно. Если вы хотите пролететь через территорию Европейского союза куда-то, а они вам говорят: нет, через нас лететь вы не можете. Представьте то, о чем я говорю, где мы оказались с точки зрения международных отношений», — сказал Фицо.

Накануне сообщалось, что Фицо неожиданно отменил свои рабочие встречи на этой неделе. Словацкие СМИ связывали это с самочувствием политика.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее партия Фицо прокомментировала возможность его отказа от визита в Москву.