Премьер Словакии Фицо раскрыл детали визита в Москву 9 мая

Фицо рассказал, что с ним в Россию на День Победы поедут двое студентов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что вместе с ним в Москву на День Победы 9 мая поедут двое студентов. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Официальная делегация в Москву — это 1+2. Два студента, молодые люди, которых я выбрал», — сказал премьер.

Фицо уточнил, что в Москву также поедут депутаты Европейского парламента от Словакии, однако у них будет своя программа.

Накануне сообщалось, что Фицо неожиданно отменил свои рабочие встречи на этой неделе. Словацкие СМИ связывали это с самочувствием политика.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее партия Фицо прокомментировала возможность его отказа от визита в Москву.