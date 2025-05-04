Путин заявил, что не считает себя вершителем судеб

Путин не считает себя вершителем судеб и продолжает «дышать одним воздухом» с россиянами

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что не считает себя вершителем судеб, несмотря на четверть века у власти. Соответствующие кадры вошли в состав нового документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Прошло уже 25 лет — и президентом, и премьер-министром работаю. Все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает», — заявил глава государства.

По словам Путина, весь этот период он продолжал «дышать одним воздухом» с россиянами. Российский лидер выразил надежду на то, что это продолжится и «никуда не исчезнет».

В ходе этого же разговора российский лидер добавил, что у Москвы не было необходимости применять ядерное оружие в ходе конфликта с Украиной. По его словам, у РФ достаточно сил и средств, «чтобы довести начатое в 2022-м году до логического завершения с нужным для России результатом».

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