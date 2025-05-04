Захарова: власти Британии поразили сами себя, пригласив ВСУ на парад в Лондон

Власти Великобритании поразили самих себя, пригласив военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в Лондон. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в авторской колонке, опубликованной в «Российской газете».

«Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков?» — написала дипломат.

Накануне британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, которые пройдут 8 мая. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с Россией.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение подразделений Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании является кощунством. Представитель Кремля подчеркнул, что участие «последователей неонацистских элементов» на празднование Дня Победы демонстрирует неуважение к британским ветеранам.

Ранее в Госдуме назвали истинную причину приглашения ВСУ на торжества в Лондоне.