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В МИД РФ высказались о приглашении ВСУ на парад в Британии

Захарова: власти Британии поразили сами себя, пригласив ВСУ на парад в Лондон
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти Великобритании поразили самих себя, пригласив военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парад в Лондон. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в авторской колонке, опубликованной в «Российской газете».

«Англосаксы хотели нанести России «стратегическое поражение», а поразили сами себя. Что может быть более позорным и унизительным, пораженческим, нежели в юбилей Победы допустить на главную площадь своей столицы бесславных неонацистских ублюдков?» — написала дипломат.

Накануне британские власти пригласили военнослужащих ВСУ принять участие в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, которые пройдут 8 мая. Лондон пошел на этот шаг, чтобы продемонстрировать Киеву «глобальную поддержку» в его противостоянии с Россией.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение подразделений Вооруженных сил Украины на парад в Великобритании является кощунством. Представитель Кремля подчеркнул, что участие «последователей неонацистских элементов» на празднование Дня Победы демонстрирует неуважение к британским ветеранам.

Ранее в Госдуме назвали истинную причину приглашения ВСУ на торжества в Лондоне.

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