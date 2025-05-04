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Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан

Нетаньяху отложит визит в Азербайджан из-за ситуации в Газе и Сирии
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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы израильского кабмина.

«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки премьер-министр Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан на более поздний срок», — говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что Нетаньяху поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение. Премьер Израиля отметил, что он ценит отношения между двумя странами.

О визите Нетаньяху в конце апреля сообщал азербайджано-израильский альянс AIAgloba. Визит главы израильского кабмина должен был состояться с 8 по 11 мая. Планировалось, что политик встретится с Алиевым, несколькими министрами Азербайджана и лидерами еврейской общины.

При этом в Центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что Анкара не станет открывать свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху. Решение о закрытии неба было принято в связи с политикой Израиля в отношении сектора Газа.

Ранее в США заявили о недовольстве Трампа контактами уволенного Уолтца с Нетаньяху.

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