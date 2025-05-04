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В Молдавии заявили, что массово отметят День Победы без помощи властей

Комитет Победа: Молдавия отметит 9 мая с большим размахом без помощи властей
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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Молдавия массово отметит День Победы в этом году, несмотря на отсутствия внимания к праздничным мероприятиям со стороны властей страны. Об этом заявил РИА Новости глава координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«К сожалению, центральные власти никаким образом не отмечают эту дату, но в регионах мероприятия проводят с большим размахом. В Гагаузии 2025 год даже объявлен годом 80-летия Победы», — отметил он.

Петрович напомнил, что в Молдавии традиционно мероприятия, связанные с Победой, проходят на высоком уровне. В этом помощь оказывают посольство РФ в Молдавии, речь идет также о материальной помощи со стороны правительства Москвы, добавил он.

Петрович в конце апреля рассказал о «сюрпризе» молдавских властей, которые заявили, что 9 мая на главной площади страны в Кишиневе будет отмечаться День Европы.

По словам Петровича, в этот день на площади развернут так называемый «европейский городок», участие в котором примут президент страны Майя Санду, представители правительства Молдавии и 21 посольства стран Евросоюза.

Ранее муниципалитеты в Германии отказались выгонять россиян с праздников в честь 9 Мая.

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