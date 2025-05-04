В Румынии в воскресенье пройдет первый тур повторных президентских выборов

В Румынии в воскресенье второй раз за полгода пройдут выборы президента страны после того, как прошедший в ноябре первый тур был аннулирован. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу агентства, граждане Румынии в стране и за ее пределами будут голосовать 4 мая. При этом, если возникнет необходимость проведения второго тура, он состоится 18 мая.

4 апреля в Румынии стартовала президентская избирательная кампания — вторая после того, как конституционный суд отменил итоги декабрьского голосования.

После отмены итогов голосования, на которых лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, в Румынии развернулся политический кризис, в результате которого были назначены новые выборы, а Джорджеску был помещен под стражу и не допущен к участию в избирательном процессе.

Румынские источники называют Джорджеску сторонником России. Он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 22,94% голосов. Тем не менее Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов, сославшись на наличие «российского влияния».

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