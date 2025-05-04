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Во Франции заявили, что обслуживание госдолга страны может вырасти

Премьер Байру: обслуживание госдолга Франции может вырасти до €100 млрд в год
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OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Стоимость обслуживания госдолга Франции в ближайшие годы может возрасти до €100 млрд в год. Об этом сообщил премьер-министр страны республики Франсуа Байру в интервью Le Journal du Dimanche (JDD).

Данная перспектива представляет большой риск для суверенитета страны, поскольку эта сумма «равна бюджетам на образование и оборону вместе взятым».

Резкого роста стоимости обслуживания госдолга может быть достаточно для того, чтобы погрузить Францию в экономический кризис.

В свою очередь глава Центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что страна не может позволить себе тратить на оборону значительное количество денег, «чего бы это ни стоило», так как имеет большой государственный долг.

20 марта министр финансов Франции Эрик Ломбар в эфире телеканала TF1 сообщил, что теперь граждане страны смогут открывать вклады в банках для финансирования обороны. Как он отметил, сейчас военно-промышленному комплексу республики необходимо не менее €5 млрд чистых инвестиций для наращивания производства.

Ранее во Франции заявили, что в стране еще никогда не было такого большого внешнего долга.

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