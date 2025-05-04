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Журналисты заявили о потере госсекретарем США Рубио союзника в Белом доме

Bloomberg: Рубио потерял союзника и единомышленника в Белом доме в лице Уолтца
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Saul Loeb/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио потерял союзника после увольнения из Белого дома советника по нацбезопасности Майка Уолтца. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно материалу агентства, Рубио и Уолтц были солидарны во многих своих публично заявленных политических позициях с традиционно консервативным уклоном, который прослеживается в республиканских политических конвенциях десятилетиями». Как отмечает Bloomberg, их взгляды отличны, например, от мнения вице-президента Джей Ди Вэнса.

2 мая Вэнс сообщил, что Трамп предложил Уолтца на пост постоянного представителя при ООН. По его словам, американский лидер сохранил доверие к экс-советнику по нацбезопасности, несмотря на недавний скандал. Вэнс подчеркнул, что отставка Уолтца не была увольнением и не связана с утечкой из чата в Signal.

1 мая Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Ранее в США заявили о недовольстве Трампа контактами уволенного Уолтца с Нетаньяху.

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