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Президент Кубы вылетел в Москву для участия в параде Победы

Президент Кубы сообщил, что скоро прибудет в Россию для участия в параде Победы
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Jason DeCro/AP

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что прибудет в Россию для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 65-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом он написал в социальной сети X.

«Через несколько часов мы будем в дорогой России», — заявил политик.

Он также сообщил, что представители Кубы будут присутствовать на параде на Красной площади 9 мая, и назвал участие в мероприятии почетным.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО.

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