Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал заявление госсекретаря США Марко Рубио о границах Украины трезвым взглядом и оценкой.

«Рубио прав. Государственность Украины попрана в угоду интересам западных ее так называемых партнеров», — сказал парламентарий.

По его словам, от этой страны «осталась лишь территория».

«И что бы ни заявлял (украинский президент Владимир. — «Газета.Ru») Зеленский, ни о каком возврате Украины к границам 1991 года речи быть не может. Все это блеф, и в США это прекрасно осознают», — продолжил политик.

Также он подчеркнул, что Россия не торгует своими территориями и защитит народы, которые доверились ей и выбрали с ней общий путь развития.

На этой неделе Рубио заявил в эфире телеканала Fox News, что Украина не сможет сдвинуть РФ к границам 2014 года. Он призвал принять это как факт.

23 апреля госсекретарь США заявил, что Вашингтон стал лучше понимать позицию России по Украине после начала переговоров. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты сделали все, что в их силах, потратив много времени и энергии на самом высоком уровне. По словам Рубио, Вашингтон будет заниматься урегулированием до тех пор, пока существует реальный путь продвижения вперед.

Ранее сообщалось, что США могут признать Крым российским.