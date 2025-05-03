Вучича отпустили из военного госпиталя, его мероприятия в ближайшее время отменены

Министр финансов Сербии Синиша Мали сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии, что президента страны Александара Вучича отпустили из Военно-медицинской академии в Белграде.

По словам министра, это произошло после 17:00 (18:00 мск).

«Я слышал его [по телефону], говорит, что чувствует себя лучше», — отметил Мали.

Он добавил, что врачи предписали главе государства покой и отдых. Вучич отменил все мероприятия в ближайшее время и выступит перед общественностью, когда поправится.

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которых ждут в Москве на День Победы, испытывают проблемы со здоровьем и в последние дни отменили запланированные встречи. Во время поездки в США Вучичу стало плохо, он не смог встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом и вернулся в Белград, где его госпитализировали. Фицо в начале мая без объяснений отменил целый ряд встреч в стране и за рубежом. Словацкие СМИ писали о предполагаемых проблемах с самочувствием политика, год назад пережившего покушение. Власти Евросоюза недавно открыто угрожали политикам ЕС, пожелавшим ехать в Россию на 9 Мая, обещая им «последствия».

Ранее врачи назвали причину недомогания Вучича.