На Украине планируют провести встречу советников по нацбезопасности западных стран

На Украине планируют провести встречу советников по национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Зеленский заявил, что сейчас готовится новая встреча советников по вопросам национальной безопасности с участием США, Великобритании, Франции и Германии», — отмечается на сайте телеканала.

Дата проведения пока не обнародована. В планах провести встречу на территории Украины.

Зеленский ожидает, что США будет представлять исполняющий обязанности советника по нацбезопасности госсекретарь США Марко Рубио.

Незадолго до этого украинский лидер заявил о поступлении «сигналов» о том, что после прекращения огня «некоторые страны» будут хотеть того, чтобы Киев остался с Москвой «один на один». Он добавил, что внутри США имеются разногласия относительно дальнейшей поддержки Украины и будущего переговорного процесса.

19 апреля Госдепартамент США сообщил, что не готов к бесконечным переговорам по урегулированию украинского конфликта без достижения реального прогресса. Как подчеркнула официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, Европейский союз должен понимать, что США не будут участвовать в бесплодных дискуссиях.

Ранее Зеленский заявил о готовности вести переговоры с российскими регионами и бизнесом.