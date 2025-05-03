В Израиле заявили, что Нетаньяху не обсуждал с Уолтцем нанесение ударов по Ирану

В Израиле опровергли информацию о контактах Нетаньяху с Уолтцем по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не обсуждал с экс-советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем возможность нанесения ударов по Ирану. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху не имел интенсивных контактов с Майком Уолтцем по Ирану», — отметили в канцелярии, комментируя публикацию The Washington Post (WP).

Незадолго до этого WP писала, что Уолтц находился в тесном контакте с Нетаньяху о возможных военных действиях против Ирана накануне встречи между израильским лидером и президентом США Дональдом Трампом. По информации издания, Уолтц вызвал недовольство главы Белого дома из-за своего тесного общения с израильским премьером.

1 мая стало известно, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Ранее сообщалось, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки разговора.