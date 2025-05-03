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Глава МВД США предупредил об угрозе масштабного блэкаута

Глава МВД США Бургум предупредил об угрозе масштабного блэкаута в стране
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Susana Vera/Reuters

Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что Соединенные Штаты из-за огромных трудностей в генерации электроэнергии уже летом могут столкнуться с масштабным отключением электричества. Об этом сообщает Fox News.

«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — сказал министр.

Он отметил, что США в настоящее время сталкиваются с «огромными проблемами» в сфере генерации электроэнергии.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. 29 апреля в Испании стабилизировали электроснабжение. Сообщалось, что ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять свыше €1 млрд. Как писала газета The Objective, ссылаясь на опрос экспертов, блэкаут окажет серьезное влияние на валовой внутренний продукт страны, поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу.

Ранее сообщалось, что в Испании решили засекретить расследование масштабного блэкаута в стране.

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