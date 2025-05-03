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В Кремле заявили, что Британия не может быть посредником в урегулировании по Украине

Песков: Лондон не может выступать посредником в урегулировании по Украине
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Великобритания не может выступать посредником в урегулировании украинского конфликта, поскольку она заняла одностороннюю позицию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Посредником может быть тот, кто имеет равное расстояние по отношению к участникам конфликта», — отметил он и подчеркнул, что Лондон таким посредником «не является и являться не может».

1 мая сообщалось, что Киев согласился на условия прекращения огня, предложенные США на переговорах в Лондоне 23 апреля. План предусматривает замораживание конфликта на текущих позициях и запуск 30-дневного перемирия. Украина готова фактически признать контроль России над частью занятых ею территорий, но отказывается от юридического признания. США допускают де-юре признание Крыма и де-факто — других регионов в обмен на частичный возврат контроля Киеву. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

19 апреля госдепартамент США сообщил, что не готов к бесконечным переговорам по урегулированию украинского конфликта без достижения реального прогресса. Как подчеркнула официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс, Европейский союз должен понимать, что США не будут участвовать в бесплодных дискуссиях.

Ранее стало известно, когда начнутся переговоры России и Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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